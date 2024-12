Ucraina, Zelensky visita i soldati nella regione di Zaporizhia

Zaporizhia, 12 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto visita alle truppe che combattono sulla linea del fronte meridionale nella regione di Zaporizhia. Ha incontrato i soldati della 27a Brigata di artiglieria missilistica, soprannominata la “divisione HIMARS” dell’Ucraina per l’uso dei razzi forniti dagli Stati Uniti. “Grazie per il vostro servizio e per la difesa del nostro paese e del nostro popolo. Che l’HIMARS non fallisca, che colpisca gli obiettivi nemici”, ha affermato Zelensky.