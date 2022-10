Ucraina: Zingaretti, 'su pace politica non strumentalizzi'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Io domani sarò davanti all'ambasciata russa. Bisogna tenere molto chiaro il perchè c'è quel conflitto, l'invasione russa, la violenza armata contro un popolo che è stato invaso. Accanto a questo dopo 8 mesi è giusto che si aprano con forza tutte le iniziative diplomatiche.

Questo non vuol dire mettere tutti sullo stesso piano ma mettere in campo strumenti per arrivare alla pace". Così Nicola Zingaretti a Controcampo sul sito del Messaggero.

"Quello che non dovrebbe mai fare la politica è strumentalizzare un tema come questo con le persone che muoiono sotto le bombe. C'è anche una manifestazione organizzata dalle associazioni pacifiste, senza bandiere che credo sia un'occasione per dire che la diplomazia deve tentare di giocare un ruolo".

"Questo non vuol dire rinnegare la coerenza delle posizioni prese e anzi se oggi possiamo parlare di processo di pace possibile è perchè gli ucraini hanno avuto con la resistenza, la forza di arrivare fino a questo punto. Altrimenti ci sarebbe stata solo l'invasione di uno stato sovrano. Ora dopo 8 mesi occorre bloccare l'escalation rafforzando l'iniziativa diplomatica. Credo se stiamo su questo piano, non ci saranno divisioni".