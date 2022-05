Ucraina,Zelensky: barbarie russa, colpite 570 strutture sanitarie

Milano, 13 mag. (askanews) – “Durante i combattimenti dal 24 febbraio, le truppe russe hanno distrutto 570 strutture sanitarie, hanno completamente distrutto 101 ospedali. Che cos’è? Questo non ha senso. Questa è barbarie. Questa è l’autodistruzione della Russia come Stato”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky parlando via social.

“Hanno colpito le scuole nella regione di Chernigiv. Naturalmente, lo stato russo è in condizioni tali che qualsiasi istruzione lo ostacola solo. Ma cosa si può ottenere distruggendo le scuole ucraine? Tutti i comandanti russi che danno questi ordini sono semplicemente malati.

Incurabilmente”, ha aggiunto.