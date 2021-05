U&D, Roberta e Riccardo “stanno mentendo”: la stilettata di Amedeo Venza

Qual è la verità sulla crisi tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Spunta l'ipotesi del finto smarrimento di coppia sostenuta da Amedeo Venza

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono davvero in crisi oppure no? La popolare coppia formatasi negli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi è di recente tornata alla ribalta proprio per via delle voci riguardanti una possibile rottura.

I due si sono così visti costretti a intervenire personalmente, pubblicando un video condiviso nelle IG Stories dell’ex cavaliere, dove in sostanza hanno smentito i rumors relativo alla loro crisi.

Poco dopo, tuttavia, la stessa Roberta ha tentato di spiegare il proprio punto di vista, destando in tal modo una nuova polemica. La Di Padua ha difatti ammesso che la relazione con l’aitante pugliese, nonché ex di Ida Platano, non sta procedendo nel migliore dei modi.

Dopo alcuni giorni da quella Story che aveva tranquillizzato i fan, l’ex dama ha pertanto confidato che lei e Riccardo non stanno affatto vivendo serenamente la loro storia.

UeD anticipazioni: il ritorno di Riccardo e Roberta, una corteggiatrice va via #gossipitalianews pic.twitter.com/6F6DZgLrkg — GossipItalia (@GossipItalia3) May 2, 2021

Come se tutto ciò non bastasse, ecco sopraggiungere un nuovo colpo di scena. Secondo l’influencer Amedeo Venza (in passato corteggiatore di Tina Cipollari), Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri starebbero fingendo. Secondo il suo parere, i due ex protagonisti del dating show mariano di Canale 5 avrebbero infatti inscenato la crisi per uno scopo ben preciso. “Ma quale crisi? Questi stanno sempre insieme. Tutto organizzato per finire a Temptation”: così sostiene dunque Venza, che nelle sue IG Stories ha anche pubblicato una foto di Roberta e Riccardo insieme.