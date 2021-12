Udc: tutto pronto al Marriott Hotel per assemblea, apre Cesa poi Salvini, Meloni e Cav

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Tutto pronto al Marriott Park Hotel di Roma per l'assemblea nazionale dell’Udc dal titolo 'Missione Italia quale Centrodestra'. Alle 10.30 aprirà i lavori il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, cui seguirà l’intervento di Antonio De Poli, presidente del partito.

All'appuntamento parteciperanno, fra gli altri, anche i leader degli altri partiti della coalizione di centrodestra Matteo Salvini, che interverrà alle 11.00 Giorgia Meloni (11.0). A seguire Antonio Tajani e Silvio Berlusconi che si collegherà in videoconferenza.

All’evento interverranno anche i senatori dell’Udc, Paola Binetti e Antonio Saccone. A partire dalle 14,30, si svolgerà il dibattito 'Noi e il territorio', occasione di confronto interno con dirigenti e amministratori locali del partito.

L’evento è disponibile anche in modalità streaming sulla pagina Facebook dell’Udc. In sala, intanto, tra le bandiere con lo scudo crociato che fanno bella mostra, e le sedie pronte per gli ospiti, ben distanziate, nella grande location, risuonano le note di Roberto Vecchioni che canta 'sogna ragazzo sogna'.