Udine, 57enne trovato morto dal fratello: la scoperta del corpo riverso a terra, i soccorsi e la constatazione che purtroppo non c'era più nulla da fare

Tragedia domestica in quel di Udine, dove il 57enne G.P. è stato trovato morto dal fratello intorno a mezzogiorno di eri, 16 ottobre. Il drammatico ritrovamento in casa è avvenuto a Martignacco, un piccolo comune di circa 7000 anime inquadrato nella Uti del Friuli Centrale secondo la nuova disposizione normativa sulle autonomie.

Trovato morto dal fratello: 57enne muore in casa a Martignacco

Probabilmente ad uccidere l’uomo è stato un malore fatale di tipo cardiaco che non gli ha lasciato scampo alcuno. Il fratello, che si era recato presso l’abitazione della vittima forse inquieto perché non riusciva a contattarlo, lo ha trovato esanime in casa.

Soccorsi immediati ma inutili per il 57enne trovato morto dal fratello

A quel punto l’uomo ha immediatamente allertato le unità di soccorso del Nue 112, ma l’arrivo del team di emergenza è stato purtroppo vano: l’uomo era già morto e i soccorritori hanno potuto solo allertare il medico legale per l’asseverazione del decesso.

Dramma a Martignacco, dove un 57enne è stato trovato morto dal fratello: oggi le esequie

La salma è stata affidata al dolore della famiglia per un funerale che è previsto, secondo quanto riportato dai media locali e salvo adempimenti istituzionali che però non paiono fare il paio con la dinamica del dramma domestico, per il pomeriggio di oggi, 17 ottobre.