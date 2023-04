Alessio Ghersi, capitano dell’Aeronautica militare, è morto dopo il terribile incidente avvenuto in provincia di Udine. Un aereo ultraleggero è precipitato.

Udine, aereo ultraleggero precipitato: chi era il pilota Alessio Ghersi

Il capitano dell’Aeronautica militare Alessio Ghersi è morto dopo che un aereo ultraleggero è precipitato nell’alta Val Torre in Friuli, insieme ad un parente che era a bordo con lui. Alessio Ghersi era un pilota delle Frecce Tricolori, con il nome di Pony 5, e aveva la posizione di secondo gregario destro. Alessio Ghersi aveva 34 anni, era originario di Domodossola, ed era entrato in Aeronautica militare nel 2007 con il corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo, era stato assegnato al IV Stormo di Grosseto, dove ha conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, con cui ha svolto attività di difesa aerea anche per missioni Nato. L’uomo era stato poi selezionato per le Frecce Tricolori, con cui stava per partecipare alla quinta stagione.

Incidente ad Udine: precipita aereo ultraleggero

Il terribile incidente in cui hanno perso la vita il pilota Alessio Ghersi e un suo parente è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 29 aprile, in provincia di Udine. Le due vittime stavano viaggiando su un Pioneer 300 areche I-8548, che era decollato poco prima da Campoformido. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il velivolo prendere fuoco e precipitare in una nuvola di fumo, per poi andarsi a schiantare in una zona boschiva, raggiungibile solo a piedi.