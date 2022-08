Un bambino è stato investito da un'auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. Il piccolo è in gravi condizioni.

Udine, auto investe un bambino: è grave in ospedale

Un bambino è stato investito da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce. Il piccolo, dopo un volo di 10 metri, è stato portato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri sera, lunedì 15 agosto, poco prima delle 19:30, nel piccolo centro di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Sono subito intervenuti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. Il bambino è stato portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia, in gravi condizioni.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dai media locali, il bambino stava attraversando sulle strisce con la sua bicicletta quando, improvvisamente, è stato investito da un’automobile. La donna al volante, visibilmente scossa, si è subito fermata e ha prestato i primi soccorsi, insieme ad altre persone che erano presenti sul posto. Sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, mentre il bimbo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine.

Il piccolo ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al femore.