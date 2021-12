Udine, muore Nicholas Cortello: il 25enne colpito da un malore improvviso

Nicholas Cortello colto da malore improvviso. Muore a 25 anni

Tragedia a Remanzacco, in provincia di Udine, Nicholas Coltello, 25 anni, è deceduto in seguito ad un malore improvviso nella giornata del 20 dicembre. Si presume che Nicholas Cortello sia stato colpito da arresto cardiaco. Sconosciute al momento le cause che hanno portato al decesso considerando che il giovane non soffriva di patologie particolari.

Morto Nicholas Cortello, inutili i soccorsi

Nicholas Cortello si è accasciato davanti agli occhi della madre Antonella Canciani e del fratello nella sua abitazione di Ziracco, frazione di Remanzacco. I familiari hanno allertato subito il 118. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi ma per Nicholas Cortello non c’era più nulla da fare. Il personale medico giunto sul posto, pur praticando le pratiche di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Il cuore del giovane purtroppo aveva smesso di battere.

Il dolore della comunità per la morte di Nicholas Cortello

La notizia della scomparsa di Nicholas Cortello ha suscitato strazio e, allo stesso tempo, stupore nella comunità di Remanzacco. Nicholas Cortello era molto conosciuto nel paese in cui abitava ed in tanti ricordano il suo carattere mite e socievole.

L’indagine sulla morte improvvisa di Nicholas Cortello

La procura di Udine ha messo la salma di Nicholas Cortello a disposizione al fine di accertare quale possa essere stata la causa del malore.

In molti sostengono che la causa della morte possa essere imputabile al vaccino e parlano di complicazioni per reazioni avverse al vaccino per il Covid. Al momento però sono solo congetture avanzate sul web che non hanno trovato riscontro.