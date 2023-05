Udine, tifoso del Napoli stroncato da un infarto dopo la vittoria dello scudetto

Una tragedia capitata nei momenti di massima gioia ad Udine, dove purtroppo un tifoso del Napoli è stato stroncato da un infarto dopo la vittoria dello scudetto. Da quanto si apprende l’uomo stava per prendere un treno che lo avrebbe riportato in Austria quando si è accasciato a terra ed è spirato.

Tifoso del Napoli stroncato da un infarto

I media spiegano che quel tifoso è morto d’infarto, all’alba, nei pressi della stazione ferroviaria di Udine dove stava per prendere un treno per tornare a casa, in Austria. Sul posto sono accorsi carabinieri e polizia nella serata di ieri e con il povero tifoso del Napoli che ieri sera era a Udine per la partita con la quale il Napoli ha vinto lo scudetto. Si apprende che il decesso dell’uomo è avvenuto intorno alle quattro di stamani.

La chiamata al 112 e l’arrivo della Sores

Le chiamate al 112 da parte di alcune persone che l’hanno visto accasciarsi hanno innescato l’arrivo dell’ambulanza Sores. A quel punto il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione ma senza esito alcuno. L’uomo pare avesse già avuto in passato problemi di salute e delle indagini si stanno occupando gli agenti della Polizia di Stato di Udine che erano giunti sul posto assieme ai colleghi dell’Arma.