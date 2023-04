Udine, trovato morto senzatetto: sul corpo segni di percosse

Trovato in una galleria di Udine il corpo senza vita di un senzatetto: sul corpo ci sono chiari segni di percosse, si indaga sugli aggressori

Giallo a Udine. Trovato in una galleria il corpo senza vita di un senzatetto di circa 60 anni. Sul corpo ci sono chiari segni di percosse: è certo che l’uomo sia stato vittima di un’aggressione.

I dettagli del ritrovamento

Il cadavere del clochard è stato trovato questa mattina intorno alle cinque e mezza, nella galleria tra via Volontari della libertà e via San Daniele. A lanciare l’allarme è stata una ragazza che, nel tragitto per tornare a casa, ha notato l’uomo a terra lungo la strada. Dopo la chiamata sono tempestivamente intervenuti sul posto gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile. Con loro anche il medico legale che ne ha confermato il decesso, sebbene il personale sanitario inviato dalla Sores Fvg abbia provato a rianimare l’uomo: all’arrivo dei soccorsi era già morto da un pezzo.

Le indagini sugli aggressori

Caccia agli aggressori. Gli agenti sono a lavoro nel visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e nel raccogliere testimonianze, anche se al momento non sembra ci siano testimoni oculari. Secondo quanto conosciuto finora, l’uomo era solito trovare riparo durante la notte all’interno di quella galleria. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura per coordinare l’inchiesta.