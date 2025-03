Ue, Achille Occhetto: "Serve un'Europa diversa, quella di Ventotene"

Roma, 15 mar. (askanews) – “C’è anche Achille Occhetto in Piazza del Popolo a Roma alla manifestazione per l’Europa. “C’è bisogno di più Europa, di un’Europa diversa, l’Europa di Ventotene, non quella che c’è adesso”, ha commentato al suo arrivo ai microfoni dei giornalisti, riferendosi al Manifesto di Ventotene, uno dei testi fondanti dell’Ue.

L’ultimo segretario del Partito comunista italiano è stato accolto dagli applausi e dai “Grande, grande” dei manifestanti in prima fila mentre si dirigeva sotto al palco accompagnato da Peppe Provenzano del Pd.