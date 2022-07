Ue-Africa: Mattarella, 'collaborazione per emergenza alimentare ed energetica'

Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) – "Nel perseguimento di un futuro di collaborazione e prosperità condivisa, il continente africano rappresenta il partner naturale per l’Europa. E l’Europa lo è per l’Africa. Dai grandi progetti per l’utilizzo dell’energia solare ed eolica, all’agricoltura 4.0, fino alla produzione di idrogeno verde, le potenzialità per la cooperazione fra Africa e Europa sono tutte altamente promettenti, senza dimenticare l’ambito delle piccole e medie imprese".

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea nazionale dello Zambia.

"L’impulso impresso alla cooperazione dal Summit Unione europea– Unione africana dello scorso febbraio -ha ricordato il Capo dello Stato- va consolidato e amplificato, avvalendosi pienamente delle risorse, circa 150 miliardi di euro fra fondi pubblici e privati, annunciati per nuovi investimenti infrastrutturali".

"La piena e rapida valorizzazione di queste opportunità -ha concluso Mattarella- è peraltro resa ancor più urgente dall’attuale contesto internazionale, in quanto potrebbe contribuire a lenire le conseguenze del conflitto in Ucraina sulla sicurezza alimentare ed energetica dei nostri continenti, secondo un approccio mutuamente benefico".