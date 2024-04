"Ue al fianco dell'Armenia", von der Leyen annuncia aiuti per 270 mln

Roma, 5 apr. (askanews) – L’Unione europea è “al fianco dell’Armenia”: lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo accanto al segretario di stato americano Antony Blinken, al primo ministro armeno Nikol Pashinyan e al capo della diplomazia Ue Josep Borrell.

Von der Leyen ha annunciato un pacchetto di aiuti di 270 milioni di euro, con Bruxelles e Washington decise a rafforzare i legami con Yerevan, dopo che le relazioni di quest’ultima con la Russia si sono raffreddate con lo storico nemico Azerbaigian che ha preso il controllo del territorio conteso del Nagorno-Karabakh a settembre.

“Stiamo adempiendo a una promessa fatta a ottobre scorso. La promessa di stare al fianco dell’Armenia, con l’Armenia, e, allo stesso tempo, la promessa di definire una visione per il futuro del nostro partenariato. Ed è proprio di questo che parleremo oggi. Questa visione sarà sostenuta da parte dell’Unione Europea da un piano di resilienza e crescita per l’Armenia, 270 milioni di euro in sovvenzioni nei prossimi quattro anni”, ha detto von der Leyen.