Ue: al via dichiarazioni voto Aula Camera su comunicazioni Meloni

Ue: al via dichiarazioni voto Aula Camera su comunicazioni Meloni

Ue: al via dichiarazioni voto Aula Camera su comunicazioni Meloni

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sono iniziate, in Aula alla Camera, le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, al via da domani. Il ministro Raffaele Fitto ha espresso, a nome del governo, parere favorevole alla risoluzione della ...