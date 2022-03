Ue: Alfieri, 'bene Letta, serve modifica trattati'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Stiamo entrando nella parte finale della Conferenza sul futuro dell’Europa. Emerge una forte richiesta di maggior protagonismo dell’Unione Europea: più competenze e più strumenti per affrontare le sfide che gli stati membri non sono più in grado di affrontare da soli".

Così il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri e Presidente working group Migration della CoFe.

"Unione energetica, Unione della salute, un sistema comunitario che si ispiri al principio di solidarietà e del burden sharing per gestire i flussi migratori sono solo alcune delle richieste. Così come la guerra in Ucraina pone in maniera ineludibile l’importanza di dotarsi di una politica estera e di difesa comune, levando il principio dell’ unanimità.

Ecco perché , come ha sottolineato Enrico Letta, serve subito una Convenzione europea per la modifica dei trattati”.