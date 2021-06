Ue: Alfieri (Pd), 'da Orban parole pericolose e sbagliate'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Con le sue affermazioni Orban dimostra di essere estraneo al clima, positivo, che si respirava oggi alla Conferenza sul futuro dell’Europa. L’attacco al Parlamento europeo è senza senso". Lo afferma Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd in commissione Esteri del Senato.

"Viviamo tempi straordinari, servono risposte non ordinarie. Dobbiamo costruire invece -aggiunge- un lavoro ambizioso che apra la strada a modifiche mirate dei trattati. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti per affrontare le grandi sfide che non siamo più in grado di gestire come Stati nazionali da soli. E per fare questo abbiamo bisogno di una forte spinta popolare. Le parole di Orban sono pericolose e sbagliate”.