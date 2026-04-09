Ue all'Ungheria: molto gravi le notizie sui documenti passati a Mosca

Bruxelles, 9 apr. (askanews) – La Commissione europea definisce “estremamente gravi” le nuove rivelazioni di stampa secondo cui l’Ungheria avrebbe trasmesso documenti dell’Unione europea alla Russia. A dirlo è stata la portavoce capo dell’esecutivo Ue, Paula Pinho, che ha chiesto al governo ungherese di “spiegarsi con urgenza” e ha annunciato che la presidente della Commissione solleverà la questione anche a livello di leader.”Quest’ulteriore lavoro giornalistico investigativo a cui lei fa riferimento – ha affermato Paula Pinho – mette in luce la possibilità allarmante che il governo di uno Stato membro si coordini con la Russia, lavorando così attivamente contro la sicurezza e gli interessi dell’Unione europea e di tutti i suoi cittadini.

Per questo la questione è estremamente grave ed è compito del governo dello Stato membro interessato spiegarsi con urgenza. Anche la presidente solleverà il tema a livello di leader”.