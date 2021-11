Ue: Amendola, 'chiuse 26 infrazioni a carico dell'Italia, ottimo lavoro di squadra'**

Roma, 5 nov (Adnkronos) – "L’ottimo lavoro svolto sulla legge delegazione europea, finalizzata ieri con i decreti attuativi approvati in Consiglio dei ministri, permetterà, dopo la valutazione della Commissione, di chiudere ben 26 procedure d’infrazione a carico dell’Italia". Lo annuncia il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola.

"Il risultato è stato conseguito grazie all'impegno del Parlamento e delle quattordicesime Commissioni di Camera e Senato -presiedute rispettivamente da Battelli e Stefano-, in sinergia con i ministri competenti -spiega Amendola-. Mercoledì 3 novembre ha poi ricevuto il via libera definitivo in Senato la legge europea, che condurrà all’archiviazione di altre 12. Un risultato ottenuto grazie anche all’impegno di una struttura ad hoc presso gli Affari europei, il cui lavoro continuativo consente la riduzione delle infrazioni e delle relative sanzioni pecuniarie, nonché di prevenire l’insorgere di nuovi casi o l’aggravamento di quelli pendenti”.

“Tanti gli obiettivi raggiunti, fra questi: lo stop a molte pratiche sleali che hanno penalizzato agricoltori, lavoratori e consumatori; l’eliminazione di ostacoli alla libera circolazione; l’apertura alla concorrenza del settore idroelettrico; il recepimento della riforma UE del codice delle comunicazioni elettroniche, della direttiva sui servizi media-audiovisivi e della direttiva copyright; il recepimento della nuova direttiva UE sulla riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente; l’abbattimento dei ritardi nei pagamenti degli appalti dei lavori pubblici; il recepimento della disciplina UE che conferisce maggiori poteri all’Antitrust; il rafforzamento della tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nonché una più corretta attuazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza”, conclude Amendola.