Ue annuncia "misure necessarie" per tutelare carne suino da dazi Cina

Roma, 5 set. (askanews) – La Commissione europea promette di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i produttori europei dopo che la Cina ha dichiarato che avrebbe imposto dazi antidumping temporanei sulle importazioni di carne suina dall’UE. La decisione di Pechino è ampiamente considerata parte delle misure di rappresaglia annunciate dopo che il blocco dei 27 paesi ha imposto ingenti dazi sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina.

“Secondo la nostra valutazione, questa indagine era basata su accuse discutibili e prove insufficienti e pertanto non era in linea con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio per l’avvio di un’indagine. Quindi, studieremo i dettagli e decideremo i prossimi passi, ma posso assicurarvi categoricamente che adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri produttori e l’industria”, ha affermato Olof Gill, portavoce della Commissione europea.