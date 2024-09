Ue: Anzaldi, 'c.sinistra voti Fitto e in cambio pretenda presidente di garanzia in Rai'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "La nascita della nuova rubrica del blog di Beppe Grillo 'La bacheca del mugugno' mi ha spinto a scrivere al fondatore M5s e a chiedere ospitalità sulla bacheca. La lettera, che ho inviato ieri e spero venga pubblicata, è un appello a Grillo per sensibilizzare lui, i parlamentari M5s e tutti i lettori del blog sulla situazione della Rai, azienda finanziata da tutti gli italiani con il canone prelevato in bolletta, per una cifra che sfiora 2 miliardi di euro all’anno. Non si tratta, quindi, solo del fondamentale diritto all’informazione, ma anche di vigilare sui propri soldi". Lo scrive Michele Anzaldi su HuffPost.

"Proprio in queste ore i giornali hanno dato spazio all’appello di due 'padri della patria', due ex presidenti del Consiglio che hanno sempre lavorato per il bene del Paese: Romano Prodi e Paolo Gentiloni. Da loro è arrivato l’invito ai parlamentari italiani di sostenere, indipendentemente dal partito di provenienza, la nomina di Fitto a commissario europeo. Un atto di generosità verso la macchina democratica italiana europea che non ha precedenti e che sarebbe giusto e doveroso che Fitto ricambiasse con un’intermediazione presso la presidente del Consiglio per chiedere che sulla vicenda Rai venga rispettata la legge e il presidente, come previsto dalla legge, sia di garanzia, e non ci si arrocchi su un braccio di ferro su un solo nome ('o questo, o nulla')".

"Il centrodestra avanzi alla commissione di Vigilanza una rosa di nomi di indubbia professionalità che possa garantire il ruolo di terzietà come previsto dalla legge. Sarebbe un atto dovuto, rispettoso della legge e soprattutto rispettoso del pluralismo e di tutti quegli italiani che pagano il canone".