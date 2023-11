Ue: Benifei (Pd), 'non voteremo mai presidente sostenuto da maggioranza con Ecr di Meloni'

Ue: Benifei (Pd), 'non voteremo mai presidente sostenuto da maggioranza ...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Noi non voteremo mai un o una Presidente della Commissione Europea che fosse sostenuto da una maggioranza con all’interno, con il suo consenso, la destra dei conservatori europei della Meloni. Le loro posizioni in Europa, contrarie a una maggiore integrazione, ci paiono fortemente contrarie anche agli interessi più veri dell’Italia. Il governo indicherà il Commissario che più riterrà opportuno, se ci sarà ancora questo governo a nominarlo dato che ormai litigano su tutto ogni giorno". Così il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, Brando Benifei, intervenuto oggi al Festival del quotidiano “Il Domani” in corso a Roma.

“Anche per questo è necessaria una riorganizzazione dei gruppi politici: il mio auspicio è che la parte più moderata dei liberali e dei popolari si stacchi da chi oggi fra loro guarda a una alleanza con la destra estrema e nel nome delle riforme per un’Europa più forte e della continuità con il Next Generation EU si costituisca una maggioranza con una componente progressista e di sinistra più forte".

"Il nostro gruppo parlamentare dei Socialisti e Democratici può farcela a essere il primo gruppo e a sorpassare il Ppe, i sondaggi ci mostrano che siamo a una distanza di seggi minima. Se ciò accadesse potremmo esprimere noi la Presidenza della Commissione Europea invece di un bis della Von der Leyen, e questo avrebbe delle ricadute importanti per il futuro dell’Unione".