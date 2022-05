Ue: Benifei, 'per riformare Unione fondamentale unità forze socialiste e democratiche'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Sono stato tante volte a Ventotene, luogo simbolo dell’integrazione europea, ed è un fatto positivo che proprio oggi, Giornata dell’Europa, si siano ritrovati lì in un’Agorà Democratica, in presenza e in collegamento, i rappresentanti delle forze politiche progressiste, che devono necessariamente impegnarsi insieme per portare avanti il punto di vista e gli interessi del lavoro e dei più deboli nel processo di riforma dell’Unione Europea che si sta finalmente aprendo".

Così Brando Benifei capodelegazione degli Eurodeputati Pd, a margine dei lavori dell’Agorà svoltasi a Ventotene in occasione delle celebrazioni del 9 Maggio, che ha visto la partecipazione fra gli altri del sottosegretario Enzo Amendola, del segretario nazionale del Psi Enzo Maraio e del coordinatore nazionale di Articolo Uno, Arturo Scotto.

“Come ho detto nel mio intervento, da questo confronto organizzato proprio sull’isola di Altiero Spinelli parte anche un grande segnale di unità di intenti tra le forze che si riconoscono nella famiglia politica dei Socialisti e Democratici europei.

Pd, Articolo Uno e Psi possono e devono lavorare assieme nella costruzione di un’Europa più equa, democratica e sostenibile.”