Ue: Bergamini, 'elezione De Meo conferma centralità Italia e Fi in Europa e nel mondo'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "La presidenza della delegazione Ue per i rapporti con la NATO, ha un'importanza strategica, specialmente in questo contesto storico, caratterizzato da gravi conflitti, in un quadro internazionale in continuo cambiamento. L'elezione di Salvatore De Meo, che ricoprirà da oggi questo ruolo, e' ancora una volta un segno della centralità dell'Italia e di Forza Italia nello scacchiere europeo e mondiale. Siamo certi che Salvatore investirà ogni sua energia e capacità – come ha già fatto in altri ambiti – per portare avanti questo importantissimo compito". Così in una nota Deborah Bergamini, responsabile Esteri e vice segretario nazionale di Forza Italia.