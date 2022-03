Ue: Bergamini, 'servono politiche espansive non ritorno a rigorismo'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Le emergenze che stanno interessando l’Europa sono epocali, il Covid prima e il conflitto in Ucraina dopo, segnano una linea di demarcazione. Due avvenimenti assai drammatici con delle ricadute pesanti non solo su tutti gli Stati membri ma sull’intero Occidente.

Ed è per questo che, in concomitanza con la gestione delle emergenze, dobbiamo ragionare su nuove prospettive e darci strategie efficaci per il futuro dell’Unione. Forza Italia, quale movimento profondamente europeista, è consapevole che da queste crisi si esce con una politica più espansiva. Pensare di tornare al rigorismo imposto negli ultimi anni, alla luce di quanto sta accadendo, sarebbe certamente un atteggiamento miope e poco lungimirante. Infatti, come ha ribadito anche oggi il vicepresidente Antonio Tajani, Forza Italia ha richiesto che, a partire dal 2024, entri in vigore un nuovo Patto di stabilità".

Lo ha affermato Deborah Bergamini, sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, inaugurando la nuova sede di Forza Italia a Massa.

"Alla stessa maniera, riteniamo fondamentale -ha aggiunto- che il Recovery plan divenga una misura permanente e si estendano le misure della Bce sui titoli di Stato. Da ultimo, non si può non stabilire un tetto europeo al prezzo del gas per ridurre i costi dell’energia. Oltre alla condivisione delle misure economiche, si devono creare le condizioni per avere una posizione unica a livello europeo su più fronti, come in politica estera con un esercito e difesa comuni, come più volte auspicato dal presidente Silvio Berlusconi.

È indispensabile, oggi più che mai, quel salto in avanti che, per varie ragioni, non siamo riusciti a compiere fino ad ora. Solo in questo modo l’Europa potrà divenire protagonista di una forte Alleanza atlantica”.