Ue: Berlato (Fdi-Ecr), 'combattiamo deriva ambientalista Commissione europea'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Stiamo combattendo contro questa deriva ambientalista che ha preso la Commissione e che ha annoverato una serie di risultati negativi, come quello delle case green, che comporta che i possessori di casa, e in Italia sono più del 60%, siano costretti ad ammodernare dal punto di vista dell'efficientamento energetico le loro abitazioni, e quindi costringono i privati a sborsare dai 50 ai 60mila euro pena l'esclusione dal mercato di queste abitazioni, ovvero non possono né affittare né vendere, e questo è un salasso economico per le famiglie, che magari hanno ereditato le abitazioni". Così Sergio Berlato, eurodeputato di Fratelli d'Italia, dopo il disco verde di Strasburgo alla legge sulla natura a cui il gruppo di Ecr si è opposto assieme a parte del Ppe e Id.

"L'altro provvedimento – continua Berlato – riguarda quella di eliminare, in Europa, i motori diesel e benzina legandoci a forniture di batterie elettriche che vengono dalla Cina, che ha il 90% del mercato. E poi c'è quello sulla carne sintetica, che ha un approccio che non condividiamo perché eliminerebbe le produzioni di carne delle nostre imprese in Europa per legarsi alle forniture di poche aziende che deciderebbero a che condizioni fornirla, con indici di salubrità che sono da dimostrare".

"E' questo approccio che stiamo combattendo, al di là del singolo emendamento: la tutela dell'ambiente è una battaglia che noi condividiamo come priorità, ma si deve coniugare con lo sviluppo del territorio e le esigenze del mondo imprenditoriale, che devono convivere in maniera intelligente", conclude l'eurodeputato.