**Ue: Bersani, 'voterei no a uso fondi Pnrr per armi'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sull'utilizzo del Pnrr per fornire armi all'Ucraina, io voterei contro. Va bene l'appoggio ma non è possibile escludere categoricamente i negoziati come sta facendo Zelensky". Così Pier Luigi Bersani ospite a Otto e mezzo su La7....