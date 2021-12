Ue: Boccia, 'Italia punto fermo strategia collettiva comune' (2)

(Adnkronos) – “A margine del Consiglio europeo – ha concluso Boccia – ci sarà il vertice che tratterà l’Unione bancaria, l’unione del mercato dei capitali. E’ un passaggio fondamentale perché si ribadirà ancora una volta qual è la strada per la modifica del nuovo Patto di stabilità che riprenderà, per il momento sulla carta, la sua operatività del 2023.

Anche su questo e sulla gestione del debito pubblico c'è una contrapposizione tra noi e i Paesi frugali da un lato così come remano contro le soluzioni di un maggiore unità politica sul sistema dei depositi e sulla gestione del debito i paesi con leadership nazionaliste. Noi continuiamo a lavorare affinché il popolo europeo, per la responsabilità storica che abbiamo, abbia in dono dopo la crisi pandemica un’Europa più forte e sempre più unita”.