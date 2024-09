Ue: Bonaccini, 'Fitto? Problema non è lui ma se condivide linea europeista von der Leyen'

Ue: Bonaccini, 'Fitto? Problema non è lui ma se condivide linea e...

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Che l'Italia abbia deleghe importanti lo considererei giusto, per forza e importanza del nostro Paese. Dopodiché il problema non è Raffaele Fitto ma il tasso di europeismo, se condivide la linea europeista che sostiene come maggioranza parlamentare...