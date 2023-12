Ue: Bonaccini, 'Patto stabilità? Meloni non può mettere alcun veto'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sul rinnovo del Patto si stabilità la premier Giorgia Meloni "alla fine non potrà mettere alcun veto", dovrà "arrivare a un accordo" anche perché "i conti non stanno andando bene in questo paese e il prossimo anno sar&a...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Sul rinnovo del Patto si stabilità la premier Giorgia Meloni "alla fine non potrà mettere alcun veto", dovrà "arrivare a un accordo" anche perché "i conti non stanno andando bene in questo paese e il prossimo anno sarà stagnazione o bassissima crescita". Lo dice il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a Cinqueminuti su Rai1.

Per Bonaccini, "non è tanto un errore minacciare il veto, il fatto che uno minacci il veto ci sta anche nella trattativa politica. Ma quello che succederà alla fine è che non potrà mettere alcun veto se non quello di arrivare a un accordo. Peraltro si parla già di manovra economica correttiva dopo le elezioni europee perché i conti non stanno andando bene in questo paese e il prossimo anno sarà stagnazione o bassissima crescita".