Ue: Bonfrisco (Lega), 'basta ambiguità nelle relazioni con Cuba'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "In occasione dell’incontro a Bruxelles tra l’Ue e i capi di Stato della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac), la Lega si è schierata a fianco del popolo cubano che manifesta di fronte alla Commissione europea per chiedere di cessare politiche ambigue nei confronti del regime. Durante la visita dell’Alto Rappresentate avvenuta a maggio a Cuba, Borrell ha rifiutato di incontrare rappresentanti indipendenti della società civile, prigionieri politici o i loro familiari. Non solo, l’Alto Rappresentate ha criticato l’embargo statunitense, unica garanzia internazionale affinché sia sempre tenuta alta la guardia verso il regime e le violazioni dei diritti umani. Infine l’Ue ha accettato che i suoi fondi finanzino solo le organizzazioni tollerate dal regime". Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente delle Commissione affari esteri (Afet).

"Non sprechiamo anche questa volta l'opportunità di sostenere la democrazia. Facciamo nostre la voce della società civile cubana e dei prigionieri politici che oggi manifestano di fronte alla Commissione europea. Già il Parlamento europeo ha avuto modo di condannare la settimana scorsa, durante la seduta Plenaria a Strasburgo, la partecipazione al vertice di regimi autocratici e sanguinari e ha condannato fermamente la situazione dei diritti umani di Cuba", conclude l'eurodeputata.