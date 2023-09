Ue: Borchia (Lega), 'Di Maio costa 1,8 milioni con staff? Si sa da fonti stampa perché Borrell tace'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Apprendo dalla stampa, e non dai canali istituzionali europei che più volte ho – inutilmente – interpellato, che Luigi Di Maio per ricoprire il ruolo di rappresentante speciale per la regione del Golfo costa ai contribuenti europei la bellezza di ...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Apprendo dalla stampa, e non dai canali istituzionali europei che più volte ho – inutilmente – interpellato, che Luigi Di Maio per ricoprire il ruolo di rappresentante speciale per la regione del Golfo costa ai contribuenti europei la bellezza di 1,8 milioni di euro. Un oltraggio. Ho chiesto in diverse occasioni alla Commissione europea i dettagli relativi all'incarico e alle competenze dell’ex ministro degli Esteri italiano. Le risposte? Vaghe e ambigue. Il costo del signor Di Maio, il cui profilo non comprende né un titolo di studi universitario né una conoscenza di livello professionale delle lingue straniere, lo scopro da fonti stampa e non dall’Alto Rappresentante più volte interrogato". Così l’europarlamentare della Lega Paolo Borchia, coordinatore Id in commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (Itre), firmatario di due interrogazioni a Josep Borrell, commentando la notizia del quotidiano Il Tempo.

"Da Bruxelles riceviamo l’ennesimo schiaffo: trasparenza inesistente e oltraggio alla meritocrazia. Alla faccia della competenza e della credibilità delle istituzioni dell’Unione europea. Presenterò una nuova interrogazione affinché l'Ue faccia chiarezza", conclude Borchia.