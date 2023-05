Ue: Borghi (Az-Iv), 'da Schlein idee poco chiare su Difesa'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Costruire un sistema di Difesa europeo è obiettivo sicuramente condivisibile. Ma sostenere, come fa Schlein, che questo non comporti un aumento delle spese militari dei singoli Stati, ma addirittura permetta di risparmiare, significa avere le idee poco chiare ...

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "Costruire un sistema di Difesa europeo è obiettivo sicuramente condivisibile. Ma sostenere, come fa Schlein, che questo non comporti un aumento delle spese militari dei singoli Stati, ma addirittura permetta di risparmiare, significa avere le idee poco chiare anche in materia di spesa pubblica, oltre che di Difesa". Lo scrive sui social il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi, commentando le parole della segretaria del Pd Elly Schlein nella intervista pubblicata oggi su 'La Stampa'.