Ue: Borghi (Iv), 'contraddizioni governo indeboliscono Italia'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “I sodali di Salvini e della Lega in Europa ieri a Firenze hanno definito Ursula Von der Leyen 'malata di mente'. Con il ministro Giorgetti in prima fila, evidentemente pago della sua ambiguità. Ma non è proprio il modo migliore per aprire un negoziato con Bruxelles sulla riforma del patto di stabilità". Così Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, sui social.

"Oppure, ancora, hanno auspicato la resa dell’Ucraina a Putin, e il mancato sostegno a Israele. Sarà forse per questo che il governo ancora non dice se proseguirà nell’aiuto a Kiev? Tajani non ha nulla da dire su queste posizioni espresse in una convention di un suo alleato? A Giorgia Meloni non basterà il camaleontismo nei suoi giri per il mondo per occultare questo cumulo di contraddizioni che stanno emergendo ogni giorno sempre di più in seno alla maggioranza e al governo. E che, purtroppo, indeboliranno l’Italia”.