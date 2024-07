Ue: Borghi (Iv), 'Italia perde presidenza commissione, con Meloni irrilevanti'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Quando non si sanno rispettare le regole del club, arriva poi il conto da pagare. Davvero Giorgia Meloni pensa che si possa tranquillamente votare contro alla nomina della Presidente della Commissione Europea, al Presidente del Consiglio Europeo e all’Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza, ponendo nei fatti l’Italia all’opposizione della governance Ue, senza ripercussioni? Pensa che tutto finisca a tarallucci e vino, e foto ad uso social? Dopo lo schiaffo in sede Nato, ora l’Italia perde anche una presidenza di commissione. Giorgia Meloni, per correre appresso a Orban e a Salvini, ci sta consegnando all’irrilevanza". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.