Ue: Borghi (Iv), 'Meloni nervosa per ipotesi ruolo Draghi in Europa'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “È bastata l’ipotesi di Draghi nelle istituzioni europee per innervosire Giorgia Meloni, e spingerla ad attaccare il suo predecessore su un tema come quello dell’aiuto all’Ucraina nel quale ha tenuto alto l’onore dell’Italia. Una caduta di stile del primo ministro Italiano, che denota inquietudine e malumore nei confronti di una figura come Draghi, la cui statura è indiscussa e dovrebbe essere tutelata e non sminuita dal primo ministro italiano". Così il senatore di Italia Viva Enrico Borghi su X.