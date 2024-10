Ue: Braga (Pd), 'noi su Fitto non come Meloni contro Gentiloni'

Ue: Braga (Pd), 'noi su Fitto non come Meloni contro Gentiloni'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto un atto concreto del governo per il riconoscimento dello Stato di Palestina come hanno fatto altri Paesi europei. E nel ribadire la condanna dei crimini commessi dal governo d’Israele a Gaza e in Libano, chiediamo il blocco totale della fornitu...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto un atto concreto del governo per il riconoscimento dello Stato di Palestina come hanno fatto altri Paesi europei. E nel ribadire la condanna dei crimini commessi dal governo d’Israele a Gaza e in Libano, chiediamo il blocco totale della fornitura delle armi. Bisogna andare oltre gli impegni generici della premier Meloni". Lo ha detto questa mattina Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, intervenendo a Radio Anch’io.

"Serve una reazione molto più forte che l’Italia può garantire anche grazie alla storia di relazioni diplomatiche che ci lega al Medio Oriente – ha proseguito –. Chiedere il riconoscimento della Palestina significa rafforzare gli attori alternativi oggi indeboliti, come l’Autorità Nazionale Palestinese e gli organismi internazionali che agiscono nella regione, per costruire condizioni di pace messi sotto attacco da Netanyahu".

Quanto alla nomina del ministro Fitto nella Commissione europea, Braga ha chiarito che "ascolteremo tutti i commissari e poi valuteremo a differenza di quanto fece Meloni nel 2019 quando chiamò in piazza gli italiani contro la nomina di Gentiloni. Sappiamo già da oggi che con la nomina di Fitto perdiamo un portafoglio molto consistente, che priva l’Italia di investimenti comuni che del resto Meloni in Europa contrasta. Certo, Fitto non si presenta con un buon biglietto da visita perché, a differenza di quanto afferma la premier, l’Italia non è il Paese più virtuoso sui fondi del Pnrr di cui al momento risultano utilizzati solo 10 miliardi di euro su 40". "E comunque non accettiamo lezioni da chi ha nella sua maggioranza forze che hanno già votato contro von der Layen e che si apprestano a farlo contro la Commissione", ha concluso la capogruppo del Pd alla Camera.