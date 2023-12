Ue: Braga, 'servirà manovra correttiva da 15 mld'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il dato di fatto è che la maggioranza si è spaccata e non ha una linea comune sulla politica estera ed europea" come è un dato di fatto che "al di là delle foto di Meloni con Macron e Scholz, l'Italia ha dovuto subire"...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Il dato di fatto è che la maggioranza si è spaccata e non ha una linea comune sulla politica estera ed europea" come è un dato di fatto che "al di là delle foto di Meloni con Macron e Scholz, l'Italia ha dovuto subire" l'accordo sul Patto di stabilità. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, a Sky Tg24.

"Ma per la destra l'importante è raccontare che va tutto bene, che avete ottenuto un successo mentre avete dovuto subire un accordo e il no di ieri sul Mes ne è la certificazione. Dovremo fare entro l'anno una manovra correttiva di 15 miliardi. Ma la farete dopo le europee, per massimizzare il consenso che è l'unica cosa che vi interessa".