Ue: Calenda, 'da Schlein contentino ai 'filo pace' su pelle ucraini''**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Non mi pare che ci sia una grande differenza tra usare i soldi del Pnrr e usare i soldi del bilancio pubblico italiano o Ue. Mi sembra un’espediente retorico per dare un contentino ai 'filo pace sulla pelle degli ucraini'. Speriamo non sia l’in...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Non mi pare che ci sia una grande differenza tra usare i soldi del Pnrr e usare i soldi del bilancio pubblico italiano o Ue. Mi sembra un’espediente retorico per dare un contentino ai 'filo pace sulla pelle degli ucraini'. Speriamo non sia l’inizio di un 'nuovo corso' del Pd". Così Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Elly Schlein sul voto in Ue sugli armamenti.