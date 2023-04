Ue: Calenda, 'Di Maio scelta Borrell, io non lo avrei designato, quel ruolo lo ebbe Blair'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Luigi Di Maio "non lo avrei designato neanche io se fossi stato al Governo. L'ha scelto Borrell, avrà fatto le sue analisi". Così Carlo Calenda, ospite di 'Start' su Sky Tg 24.

"A Di Maio -aggiunge- ho visto prendere tutte le posizioni politiche possibili sempre in coincidenza con il suo interesse personale, questo non è una cosa che a me rassicura nè secondo me aiuta da un punto di vista di autorevolezza. Quindi io non lo avrei scelto, ciò detto non faremo una battaglia contro Di Maio. Se va bene a Borrell son fatti suoi nell'ambito della sua scelta. Dire che è la personalità perfetta per svolgere quel ruolo, non lo so, se mi ricordo bene -conclude Calenda- ad un certo punto quel ruolo lo ebbe Tony Blair nel Medio Oriente, era meglio Tony Blair".