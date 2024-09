Ue: Calenda, 'Fitto? Meloni psichedelica, prima capo della destra e poi premier'

Roma, 14 (Adnkronos) - "Come italiano sono contento se Fitto ha un portafoglio importante. Ho mandato un messaggio alla capogruppo di Renew Europe per dire di sostenerlo, ha sbagliato a criticarlo. Poi c'è la Meloni e la questione si fa psichedelica. La scorsa legislatura con la von...

Roma, 14 (Adnkronos) – "Come italiano sono contento se Fitto ha un portafoglio importante. Ho mandato un messaggio alla capogruppo di Renew Europe per dire di sostenerlo, ha sbagliato a criticarlo. Poi c'è la Meloni e la questione si fa psichedelica. La scorsa legislatura con la von der Leyen era migliore amica, poi non la voti per ragioni di politica domestica. Giorgia Meloni è prima di tutto il capo della destra, poi presidente del Consiglio dell'Italia". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24.