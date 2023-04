Ue: Calenda, 'su nuovo Patto stabilità siamo messi male'

Roma, 27 apr (Adnkronos) - Sul nuovo Patto stabilità "siamo messi male. Il rientro chiesto dall'Europa, lo 0.85 del Pil, 15 miliardi, incide molto sul bilancio dell'Italia. Ma siamo in una posizione molto difficile per negoziarlo. Come facciamo, se non spendiamo i soldi del Pnn...

Roma, 27 apr (Adnkronos) – Sul nuovo Patto stabilità "siamo messi male. Il rientro chiesto dall'Europa, lo 0.85 del Pil, 15 miliardi, incide molto sul bilancio dell'Italia. Ma siamo in una posizione molto difficile per negoziarlo. Come facciamo, se non spendiamo i soldi del Pnnr, a dire che vogliamo più spazio per spendere i soldi italiani. Per questo il punto della spesa del Pnnr va oltre il fatto che non usiamo quei soldi. Ci mette in posizione di estrema debolezza". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira.