Ue: Candiani (Lega), 'perplessità su Fi che guarda a sinistra'

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “L’eredità lasciata da Silvio Berlusconi dovrebbe insegnare che il centrodestra vince quando è compatto, inclusivo e non confonde la propria identità con la sinistra. Lascia quindi sorpresi che in Fi oggi qualcuno continui guardare a sinistra per il futuro dell’Ue. Ma veramente non ha insegnato nulla la fallimentare politica europea della sinistra, con le mille contraddizioni di una ubriacatura ideologica che sta facendo danni enormi, dall’ambiente all’economia, fino ai migranti?”. Lo dichiara il deputato della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione Politiche dell’Ue.