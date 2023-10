Ue: Carfagna (Az), 'metafora stupro vergognosa, Orban va messo alla porta'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "L'Europa chieda conto a Victor Orban delle sue parole, perché ha superato il limite. Chi associa l'Unione allo stupro, il più infame dei reati, per protestare contro una norma che non gli piace, merita di essere messo alla porta. Offende ogni ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "L'Europa chieda conto a Victor Orban delle sue parole, perché ha superato il limite. Chi associa l'Unione allo stupro, il più infame dei reati, per protestare contro una norma che non gli piace, merita di essere messo alla porta. Offende ogni cittadino europeo e oltraggia doppiamente le cittadine: usare lo stupro come metafora da comizio è intollerabile, inammissibile, vergognoso". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente e deputata di Azione.