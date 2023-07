Ue: Casini, 'ora Meloni allarghi la maggioranza Ursula'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Il voto spagnolo seppellisce il tentativo, che i più avveduti sul fronte moderato hanno già rifiutato, di costruire un’alleanza europea fra i popolari e la destra" e dice che "il Centro, quando si piega a rapporti con le forze estreme, perde la sua identità e la ragione di esistere". Lo dice Pier Ferdinando Casini a 'Repubblica'.

"Io mi meraviglio che una donna intelligente come la Meloni non l’abbia capito", "non esiste l’ipotesi di un governo europeo affidato solo alle forze popolari e di destra", spiega l'ex presidente della Camera.

"Capisco che la Meloni sia sospesa tra i doveri della militanza storica e il realismo dello stare al governo. Ma lo spazio che ha è quello di concorrere ad allargare la piattaforma europea, non sovvertirla. Può eventualmente allargare la maggioranza Ursula. Persino i 5Stelle compresero il rischio dell’isolamento e votarono l’attuale presidente della commissione europea", dice Casini.