Ue: Casini, 'sovranisti europei o non ce n'è per nessuno'

Ue: Casini, 'sovranisti europei o non ce n'è per nessuno'

Ue: Casini, 'sovranisti europei o non ce n'è per nessuno'

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere sovranisti europei, se andiamo in ordine sparso non c'è soluzione per l'Italia, non c'è soluzione per nessuno, per la Francia e per la Germania. In ordine sparso tra giganti come India e Brasile non ce n'è ...

Roma, 14 dic (Adnkronos) – "Noi dobbiamo essere sovranisti europei, se andiamo in ordine sparso non c'è soluzione per l'Italia, non c'è soluzione per nessuno, per la Francia e per la Germania.

In ordine sparso tra giganti come India e Brasile non ce n'è per nessuno, abbiamo a stento il 20 pc del Pil mondiale, l'Europa è marginalizzata". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini nel dibattito al Senato sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.

"Il sovranismo di Giorgia Meloni, spero, con l'apporto del Parlamento è quello di chi trova nell'Europa la soluzione", ha sottolineato Casini che, tra l'altro, ha sottolineato: "La presidente del Consiglio non è Alice nel paese delle meraviglie.

Non può sfuggire che le dichiarazioni filo Putin venivano dalle parti della sua maggioranza, dove ben due dei principali leader sono stati in Crimea nonostante le dichiarazioni di illegalità degli organismi internazionali. Abbiamo sentito critiche contro le sanzioni russe, le alleanze con Le Pen e lo stesso rapporto con i Paesi di Visegrad è in contrasto di interesse con l'Italia".