Ue: Castaldo (M5S), 'tassare criptovalute per maggiore equità fiscale'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Nel maggio 2021 in Europa c’erano circa 9mila diverse criptovalute, con una capitalizzazione di mercato di quasi 2 trilioni di euro. La principale, Bitcoin, da sola vantava una capitalizzazione pari a 850 miliardi di euro e generava nel 2020 profitti da plusvalenze pari a 900 milioni di euro, quasi lo 0,3% del gettito fiscale totale della tassazione sugli immobili nell’UE.

Questi numeri dimostrano abbastanza chiaramente quanto sia urgente agire sulla tassazione delle criptovalute". Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria.

"La Commissione europea dovrebbe, in prima istanza, condurre un’analisi sui diversi tipi di imposizione fiscale previste dagli Stati membri e, in seguito, analizzare le politiche nazionali in materia di lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale. Gli Stati membri dovrebbero poi considerare le specificità dell'uso di criptovalute nelle loro riforme fiscali nazionali per attuare sistemi più efficaci che garantiscano una tassazione equa, trasparente e proporzionata.

Tutto questo però potrebbe non bastare. L’unica vera soluzione rimane sempre quella di una politica fiscale unica a livello europeo. Quanti anni dovremo ancora aspettare prima di capirlo?”, ha concluso.