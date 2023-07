Ue-Celac: Fidanza (Fdi-Ecr), 'Schlein a braccetto con leader controversi'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Elly Schlein partecipa entusiasta al vertice dei Socialisti europei con i presidenti di alcuni Paesi latinoamericani, a margine del vertice Ue-Celac in corso a Bruxelles. Parole di grande consonanza su ambiente e lavoro accompagnate però da una preoccupante amnesia su tanti aspetti problematici". Così in una nota Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia- ECR al Parlamento europeo. "I leader della sinistra latinoamericana incontrati da Schlein sono tutti accomunati da politiche controverse, risultati economici negativi, visioni ideologiche della società, scelte populiste e clientelari, lassismo se non addirittura, in alcuni casi, collusione con la violenza e il narcotraffico, revisionismo storico anti-occidentale e cancellazione della cultura europea. Sul piano internazionale coltivano da mesi l’ambiguità nei confronti dell'aggressione russa all’Ucraina e continuano a strizzare l’occhio, se non a fornire aperto sostegno, ai regimi dittatoriali di Cuba, Venezuela e Nicaragua".

"Con buona pace dello stato di diritto e dei diritti umani sempre invocati dal PD e dalla sinistra Ue quando si tratta di attaccare legittimi governi europei a loro sgraditi, che di certo non hanno nulla da imparare dai compagni di viaggio latinoamericani di Schlein. L’impegno dei Conservatori – conclude Fidanza – è quello di lavorare al fianco dei partiti e dei think tank di centrodestra per riportare libertà, democrazia, sviluppo e diritti umani in tutto il continente, premessa indispensabile per un Occidente più forte a livello internazionale".