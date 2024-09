Ue: Ciriani, 'grande orgoglio per nomina Fitto, è vittoria Italia...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Un grande in bocca al lupo a Raffaele Fitto. La sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con delega alla Coesione e alle Riforme ci riempie di orgoglio ed è indubbiamente un grande risultato ottenuto dal governo, dal presidente Meloni e dall’Italia. Raffaele lavorerà, come da sua abitudine, con dedizione e impegno perseguendo sempre gli interessi dell’Europa e del nostro Paese". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.