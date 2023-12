Ue: Conte, 'leoni ad Atreju e agnellini in Europa, è 'pacco' stabilità e decrescita'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Diteci cosa avete ottenuto ieri in Europa? Siete tornati non con un patto, ma con 'pacco' di stabilità e decrescita. Una decrescita infelice. Sarà un disastro per la nostra economia". Così Giuseppe Conte in aula alla Camera sul Me...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "Diteci cosa avete ottenuto ieri in Europa? Siete tornati non con un patto, ma con 'pacco' di stabilità e decrescita. Una decrescita infelice. Sarà un disastro per la nostra economia". Così Giuseppe Conte in aula alla Camera sul Mes. "Ad Atreju siete dei leoni. In Europa degli agnellini. Meloni diventa paonazza ma perchè non si scompone così anche in Europa?".